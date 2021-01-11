***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,0014106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004719Bağımsız Denetim Ücreti11.972,79 % 0,00530261Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.401,33 % 0,07679744Fon Yönetim Ücreti1.909.645,56 % 0,84575987Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.656.281,17 % 2,06221293Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.321,61 % 0,02405841TOPLAM GİDERLER6.808.914 % 3,01558904DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ225.790.514,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899363BIST