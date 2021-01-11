***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.948,4 % 0,00532397Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.744,99 % 0,01217954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.622,55 % 0,04446133Fon Yönetim Ücreti73.433,53 % 0,13260009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu98,85 % 0,0001785Vergiler ve Diğer Harcamalar1.714.226,54 % 3,09540596Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.313,27 % 0,01862283TOPLAM GİDERLER1.832.388,13 % 3,30877222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.379.700,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899375BIST