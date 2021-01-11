***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00111847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003741Bağımsız Denetim Ücreti11.975,52 % 0,00420543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.833,53 % 0,08527561Fon Yönetim Ücreti2.141.790,09 % 0,75213027Hisse Senedi Komisyonu41.905,9 % 0,01471605Tahvil Bono Komisyonu1.487,09 % 0,00052222Gecelik Ters Repo Komisyonu2.644,13 % 0,00092854Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.668,5 % 0,01252567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu236.730,42 % 0,08313238Vergiler ve Diğer Harcamalar622.472,45 % 0,21859302Türev Araçlar Komisyonu646.177,71 % 0,22691758Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.471,12 % 0,02615195TOPLAM GİDERLER4.061.448 % 1,42625461DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ284.763.181,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899381BIST