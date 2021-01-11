***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00010592Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000354Bağımsız Denetim Ücreti12.148,33 % 0,000404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri860.807,77 % 0,02862641Fon Yönetim Ücreti46.114.061,39 % 1,53353623Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu69.679,79 % 0,00231722Gecelik Ters Repo Komisyonu3.435.015,73 % 0,11423243Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu532.537,22 % 0,01770968Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar317.686,59 % 0,01056476Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler590.977,43 % 0,01965312TOPLAM GİDERLER51.936.205,79 % 1,7271533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.007.040.878,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899385BIST