***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00207146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006929Bağımsız Denetim Ücreti12.138,96 % 0,00789492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.335,93 % 0,07761358Fon Yönetim Ücreti382.669,4 % 0,24888013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.446,02 % 0,00224122Gecelik Ters Repo Komisyonu27.969,81 % 0,01819098Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.405,35 % 0,00091401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.632,46 % 0,00106172Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.797 % 0,02913503TOPLAM GİDERLER596.686,47 % 0,38807233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.756.509,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899387BIST