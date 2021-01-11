***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti11.969,74 % 0,00141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.426.734,51 % 0,016799Fon Yönetim Ücreti24.711.750,02 % 2,90965Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.974,75 % 0,00023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu128.355,83 % 0,01511Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.948.875,78 % 0,22947Vergiler ve Diğer Harcamalar5.593.763,21 % 0,65863Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler253.371,7 % 0,02983TOPLAM GİDERLER34.080.087,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ849.301.967,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899336BIST