***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00336Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti2.030,67 % 0,00282Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.203,59 % 0,00722Fon Yönetim Ücreti227.724,86 % 0,3159Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu294,36 % 0,00041Gecelik Ters Repo Komisyonu18.575,03 % 0,02577Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.344,44 % 0,00187Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,47 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.658,71 % 0,01617TOPLAM GİDERLER270.523,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.086.639,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924507BIST