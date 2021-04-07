***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00629Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00031Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,0053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.690,27 % 0,0148Fon Yönetim Ücreti189.677,26 % 0,4932Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu635,84 % 0,00165Gecelik Ters Repo Komisyonu53,55 % 0,00014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.376,66 % 0,01138Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.587,59 % 0,00413Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.226,18 % 0,01099TOPLAM GİDERLER210.824,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.458.457,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924510BIST