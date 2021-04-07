***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri268,77 % 0,00075538Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti493,68 % 0,00138749Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155,82 % 0,00043793Fon Yönetim Ücreti7.439,93 % 0,02090999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler517,93 % 0,00145565TOPLAM GİDERLER8.876,13 % 0,02494644DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.580.741,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924513BIST