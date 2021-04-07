***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.477,1 % 0,00834216Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.834,64 % 0,00617854Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.808,43 % 0,02629656Fon Yönetim Ücreti179.409,82 % 0,60420098Hisse Senedi Komisyonu41.661,89 % 0,14030533Tahvil Bono Komisyonu143,74 % 0,00048408Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.987,49 % 0,01006101Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.078,33 % 0,00363151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.295,25 % 0,01109746TOPLAM GİDERLER240.696,69 % 0,81059763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.693.732,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924515BIST