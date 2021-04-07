***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.517,96 % 0,02735115Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00247755Bağımsız Denetim Ücreti2.068,86 % 0,01252461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.267,45 % 0,01372685Fon Yönetim Ücreti82.383,62 % 0,49873987Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22 % 0,00013319Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu325,03 % 0,00196769Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar462,83 % 0,00280191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.613,06 % 0,00976526TOPLAM GİDERLER94.070,06 % 0,56948808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.518.354,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924517BIST