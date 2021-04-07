***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.110,21 % 0,00568905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00207954Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,01043651Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.521,89 % 0,03854442Fon Yönetim Ücreti21.603 % 0,11070026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.798,91 % 0,00921815Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar358,83 % 0,00183875Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.373,81 % 0,02753702TOPLAM GİDERLER40.209,14 % 0,2060437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.514.859,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924518BIST