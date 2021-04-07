***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.011,33 % 0,00762451Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,0010362Bağımsız Denetim Ücreti3.775,8 % 0,0095601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.438,75 % 0,01377059Fon Yönetim Ücreti176.080,03 % 0,44582396Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu131,91 % 0,00033399Gecelik Ters Repo Komisyonu80,34 % 0,00020342Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu307,69 % 0,00077905Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,55 % 0,00097619Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.029,92 % 0,00767157TOPLAM GİDERLER192.650,57 % 0,48777957DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.495.416,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924519BIST