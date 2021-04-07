***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.956,36 % 0,00217968Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00017847Bağımsız Denetim Ücreti1.563,1 % 0,00068741Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.869,94 % 0,00565988Fon Yönetim Ücreti47.910,86 % 0,02107Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19,6 % 0,00000862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar233,97 % 0,00010289Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.524,1 % 0,00550779TOPLAM GİDERLER80.483,75 % 0,03539475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ227.388.962,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924522BIST