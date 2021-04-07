***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.620,7 % 0,01690502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,0026399Bağımsız Denetim Ücreti4.609,26 % 0,02973237Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.103,31 % 0,01356755Fon Yönetim Ücreti59.879,58 % 0,38625758Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15,56 % 0,00010037Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu319,19 % 0,00205896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar390,49 % 0,00251888Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.684,72 % 0,01086741TOPLAM GİDERLER72.032,06 % 0,46464803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.502.499,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924523BIST