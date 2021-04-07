***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.620,7 % 0,00945281Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00147616Bağımsız Denetim Ücreti4.609,26 % 0,01662551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.781,59 % 0,01364012Fon Yönetim Ücreti93.497,77 % 0,33724466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47,18 % 0,00017018Gecelik Ters Repo Komisyonu33,46 % 0,00012069Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu272,35 % 0,00098236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar371,69 % 0,00134068Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.230,99 % 0,00804714TOPLAM GİDERLER107.874,24 % 0,38910031DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.724.018,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924524BIST