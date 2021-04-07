***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,08 % 0,00291116Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00014504Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00244995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.194,8 % 0,02188688Fon Yönetim Ücreti49.230,23 % 0,05922001Hisse Senedi Komisyonu349,11 % 0,00041995Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15,36 % 0,00001848Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.585,14 % 0,00792139Vergiler ve Diğer Harcamalar9.330,03 % 0,01122328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.300,66 % 0,00637627TOPLAM GİDERLER93.582,65 % 0,11257241DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.131.073,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924533BIST