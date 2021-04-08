***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00078691Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000392Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00066223Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.761,62 % 0,02463409Fon Yönetim Ücreti2.200.506,4 % 0,71550038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.185,64 % 0,00233643Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu60.158,42 % 0,01956067Vergiler ve Diğer Harcamalar2.200,87 % 0,00071562Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.514,73 % 0,00634527TOPLAM GİDERLER2.369.905,04 % 0,77058079DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ307.547.900,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924917BIST