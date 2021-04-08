***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00015221Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000758Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00012809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri583.979,14 % 0,03672812Fon Yönetim Ücreti11.376.497,58 % 0,71550041Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.986,63 % 0,00131991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu653.849,07 % 0,04112243Vergiler ve Diğer Harcamalar6.864,5 % 0,00043173Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler98.862,67 % 0,00621776TOPLAM GİDERLER12.745.616,95 % 0,80160824DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.590.005.738,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924918BIST