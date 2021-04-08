***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00009085Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000453Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00007646Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri209.014,44 % 0,00784649Fon Yönetim Ücreti10.045.138,11 % 0,37709886Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.404,32 % 0,00065337Gecelik Ters Repo Komisyonu749.933,19 % 0,02815282Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu143.112,19 % 0,00537249Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar179.311,99 % 0,00673145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler158.731,43 % 0,00595885TOPLAM GİDERLER11.507.223,03 % 0,43198616DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.663.794.352,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924920BIST