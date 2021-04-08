***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.208,28 % 0,00313785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00031312Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00528914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.661,74 % 0,02509112Fon Yönetim Ücreti189.910,54 % 0,49318938Hisse Senedi Komisyonu19.073,38 % 0,04953274Tahvil Bono Komisyonu14,59 % 0,00003789Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.936,83 % 0,00762682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.200,62 % 0,00311796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.526,2 % 0,08706608TOPLAM GİDERLER259.689,42 % 0,67440209DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.506.615,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924921BIST