***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,0016789Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008364Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00141289Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.453,28 % 0,02112622Fon Yönetim Ücreti88.219,38 % 0,06120005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.802,33 % 0,00125032Gecelik Ters Repo Komisyonu5.388,68 % 0,00373827Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu883,65 % 0,00061301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar556,85 % 0,0003863Türev Araçlar Komisyonu1.238,51 % 0,00085919Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.776,61 % 0,01025091TOPLAM GİDERLER147.896,65 % 0,10259971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.149.188,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924922BIST