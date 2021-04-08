***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri588,99 % 0,00285238Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0005839Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00986326Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.392,34 % 0,01642854Fon Yönetim Ücreti106.859 % 0,51750046Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.233,98 % 0,00597596Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00141508Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.406,22 % 0,01649576TOPLAM GİDERLER117.929,97 % 0,57111534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.649.063,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924923BIST