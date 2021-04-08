***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00046483Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002316Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00039118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.593,82 % 0,01836077Fon Yönetim Ücreti3.209.757,29 % 0,61650038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.877,05 % 0,00074467Gecelik Ters Repo Komisyonu23.087,64 % 0,00443446Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu772,55 % 0,00014838Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar534,11 % 0,00010259Türev Araçlar Komisyonu4.443,79 % 0,00085352Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.663,29 % 0,0066578TOPLAM GİDERLER3.377.306,9 % 0,64868175DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ520.641.575,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924924BIST