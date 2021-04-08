***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,04339635Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,76 % 0,00291853Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,03652052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.795,15 % 0,03218971Fon Yönetim Ücreti27.504,72 % 0,49320056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29,31 % 0,00052557Gecelik Ters Repo Komisyonu582,15 % 0,01043882Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu444,54 % 0,00797126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar632,06 % 0,01133378Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.614,12 % 0,02894357TOPLAM GİDERLER37.221,6 % 0,66743868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.576.781,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924925BIST