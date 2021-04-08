***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00010644Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000053Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00008957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri371.453,54 % 0,01633657Fon Yönetim Ücreti6.858.027,74 % 0,30161681Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.544,34 % 0,00006792Gecelik Ters Repo Komisyonu5.629,65 % 0,00024759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu42.269,15 % 0,001859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu375.054,44 % 0,01649494Vergiler ve Diğer Harcamalar65.892,83 % 0,00289797Türev Araçlar Komisyonu953.621,05 % 0,04194036Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.750,75 % 0,00614625TOPLAM GİDERLER8.817.820,85 % 0,38780872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.273.755.163,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924926BIST