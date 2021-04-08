***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00031584Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001573Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00026579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.137,49 % 0,01815803Fon Yönetim Ücreti2.316.684,75 % 0,30233713Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.068,24 % 0,00013941Gecelik Ters Repo Komisyonu702,87 % 0,00009173Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.214,07 % 0,00250752Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu192.179,36 % 0,02508022Vergiler ve Diğer Harcamalar22.552,88 % 0,00294325Türev Araçlar Komisyonu449.716,49 % 0,0586899Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.832,05 % 0,00702531TOPLAM GİDERLER3.199.665,56 % 0,41756985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ766.258.762,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924927BIST