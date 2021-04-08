***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00408089Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020331Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,0034343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.115,36 % 0,05078158Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu665,47 % 0,00112214Gecelik Ters Repo Komisyonu267,76 % 0,00045151Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00049272Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.401,62 % 0,01248087TOPLAM GİDERLER43.319,77 % 0,07304732DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.303.710,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924929BIST