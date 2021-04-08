***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,000761Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003791Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00064042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.431,1 % 0,02434787Fon Yönetim Ücreti962.069,13 % 0,30251841Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu597,16 % 0,00018777Gecelik Ters Repo Komisyonu267,76 % 0,0000842Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.298,7 % 0,00260949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu156.061,41 % 0,04907283Vergiler ve Diğer Harcamalar4.184,11 % 0,00131568Türev Araçlar Komisyonu373.613,89 % 0,11748125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.816,81 % 0,00591686TOPLAM GİDERLER1.605.917,43 % 0,50497369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ318.020.022,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924930BIST