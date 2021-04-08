***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00147299Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007338Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00123961Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.241,59 % 0,01901503Fon Yönetim Ücreti325.313,18 % 0,19800013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00017785Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.675,52 % 0,00710624TOPLAM GİDERLER373.099,85 % 0,22708523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.299.481,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924931BIST