***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00467276Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0002328Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00393239Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.257,28 % 0,05648983Fon Yönetim Ücreti125.304,08 % 0,24193656Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33,47 % 0,00006462Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.705,62 % 0,00908559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.138,24 % 0,01185169Vergiler ve Diğer Harcamalar2.693,14 % 0,0051999Türev Araçlar Komisyonu10.188,44 % 0,01967179Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.113,56 % 0,01373483TOPLAM GİDERLER190.011,19 % 0,36687277DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.792.121,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924932BIST