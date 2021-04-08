***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.685,07 % 0,00285484Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012819Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00216544Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.848,91 % 0,0774549Fon Yönetim Ücreti347.903,45 % 0,36990023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.392,27 % 0,0014803Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66,17 % 0,00007035Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.161,59 % 0,00655117Vergiler ve Diğer Harcamalar7.574,82 % 0,00805375Türev Araçlar Komisyonu20.544,6 % 0,02184357Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.094,13 % 0,0245543TOPLAM GİDERLER484.428,25 % 0,51505704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.053.320,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924933BIST