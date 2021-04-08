***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 13:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.685,07 % 0,00285484
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012819
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00216544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.848,91 % 0,0774549
Fon Yönetim Ücreti
347.903,45 % 0,36990023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.392,27 % 0,0014803
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66,17 % 0,00007035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.161,59 % 0,00655117
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.574,82 % 0,00805375
Türev Araçlar Komisyonu
20.544,6 % 0,02184357
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.094,13 % 0,0245543
TOPLAM GİDERLER
484.428,25 % 0,51505704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.053.320,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924933
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
18:058,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 458,07
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1680
|8,1741
|% 0,51
|
|Euro
|9,7118
|9,7212
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1797
|11,2358
|% 0,35
|
|Frank
|8,7855
|8,8385
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-12,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de