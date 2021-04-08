***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.421,52 % 0,00060445Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000301Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00050838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.588,53 % 0,01737035Fon Yönetim Ücreti1.081.665,62 % 0,27000016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00007294Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.804,75 % 0,00619164TOPLAM GİDERLER1.180.929,86 % 0,29477802DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ400.616.665,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924935BIST