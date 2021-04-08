***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.111,02 % 0,00662608Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00116393Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,01214662Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.002,3 % 0,00597768Fon Yönetim Ücreti62.022,25 % 0,36989823Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu88,23 % 0,0005262Gecelik Ters Repo Komisyonu3.981,9 % 0,02374789Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu550,47 % 0,00328298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar534,05 % 0,00318505Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.255,87 % 0,01941788TOPLAM GİDERLER74.777,92 % 0,44597253DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.767.382,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924936BIST