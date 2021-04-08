***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.772,05 % 0,00143118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009738Bağımsız Denetim Ücreti7.186,2 % 0,00580387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.797,56 % 0,0135664Fon Yönetim Ücreti525.697,87 % 0,42457535Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu174,59 % 0,00014101Gecelik Ters Repo Komisyonu207,49 % 0,00016758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu399,59 % 0,00032273Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar412,66 % 0,00033328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.733,43 % 0,00624584TOPLAM GİDERLER560.502,01 % 0,45268462DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.817.330,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924937BIST