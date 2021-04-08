***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.772,05 % 0,00055362Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003767Bağımsız Denetim Ücreti7.186,2 % 0,00224508Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.268,92 % 0,01351787Fon Yönetim Ücreti1.365.695,62 % 0,42666404Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu310,41 % 0,00009698Gecelik Ters Repo Komisyonu408,33 % 0,00012757Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu330,04 % 0,00010311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar390,58 % 0,00012202Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.720,81 % 0,00553625TOPLAM GİDERLER1.437.203,53 % 0,4490042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ320.086.878,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924938BIST