***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.111,47 % 0,00110945Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00040508Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00203297Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.417,84 % 0,02237712Fon Yönetim Ücreti247.048,86 % 0,24660015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu662,75 % 0,00066155Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00029167Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.880,27 % 0,00786596TOPLAM GİDERLER281.855,88 % 0,28134395DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.181.959,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924939BIST