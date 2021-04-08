***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.759,24 % 0,00280777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00030567Bağımsız Denetim Ücreti2.641,32 % 0,0019728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.203,41 % 0,01359608Fon Yönetim Ücreti682.881,36 % 0,51004247Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu99,19 % 0,00007408Gecelik Ters Repo Komisyonu60,22 % 0,00004498Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu411,16 % 0,00030709Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar412,31 % 0,00030795Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.817,91 % 0,00583918TOPLAM GİDERLER716.695,37 % 0,53529808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.887.155,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924940BIST