***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.759,24 % 0,0041487Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00045165Bağımsız Denetim Ücreti2.641,32 % 0,00291496Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.354,58 % 0,01363453Fon Yönetim Ücreti472.779,42 % 0,52176008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47,03 % 0,0000519Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu372,9 % 0,00041153Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,19 % 0,00043834Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.483,78 % 0,00605191TOPLAM GİDERLER498.244,71 % 0,54986362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.612.416,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924941BIST