***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,02403491Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00213739Bağımsız Denetim Ücreti1.851,36 % 0,00966912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.636,76 % 0,01377103Fon Yönetim Ücreti100.821,77 % 0,52656294Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,75 % 0,00013971Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu288,67 % 0,00150764Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar446,21 % 0,00233043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.858,02 % 0,0097039TOPLAM GİDERLER112.940,79 % 0,58985707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.147.145,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924942BIST