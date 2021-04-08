***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03114814Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00276996Bağımsız Denetim Ücreti1.851,36 % 0,01253073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.030,24 % 0,01374146Fon Yönetim Ücreti75.993,01 % 0,51435048Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,66 % 0,00011953Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu240,06 % 0,00162482Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar435,28 % 0,00294615Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.656,07 % 0,01120893TOPLAM GİDERLER87.234,93 % 0,5904402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.774.557,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924943BIST