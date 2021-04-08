***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.185,5 % 0,0013762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.265,4 % 0,00727326Fon Yönetim Ücreti244.010,33 % 0,28326222Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu388,23 % 0,00045068Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu630,08 % 0,00073144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar244,27 % 0,00028356Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.010,12 % 0,00349433TOPLAM GİDERLER255.733,93 % 0,2968717DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.142.914,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924944BIST