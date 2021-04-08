***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.185,5 % 0,00134113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.409,98 % 0,00725148Fon Yönetim Ücreti248.756,88 % 0,28141364Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu575,66 % 0,00065123Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu463,7 % 0,00052457Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar193,67 % 0,00021909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.082,43 % 0,00348709TOPLAM GİDERLER260.667,82 % 0,29488825DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.395.458,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924945BIST