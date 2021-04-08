***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bıldırımıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00029502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,76 % 0,00001984Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00024827Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.313,46 % 0,00674281Fon Yönetim Ücreti222.228,07 % 0,02709001Hisse Senedi Komisyonu10.525,6 % 0,00128309Tahvil Bono Komisyonu2.676,95 % 0,00032633Gecelik Ters Repo Komisyonu167,35 % 0,0000204Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.857,21 % 0,0004702Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.167,62 % 0,00550602Vergiler ve Diğer Harcamalar12.087,34 % 0,00147347Türev Araçlar Komisyonu172.839,59 % 0,02106947Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.433,61 % 0,00578224TOPLAM GİDERLER576.916,35 % 0,07032717DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ820.332.119,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924946BIST