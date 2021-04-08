***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00191Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.211,39 % 0,14708Fon Yönetim Ücreti732.328,75 % 0,68512Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu803,63 % 0,00075Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.567,74 % 0,00147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu150.646,35 % 0,14093Vergiler ve Diğer Harcamalar26.543,27 % 0,02483Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.888,66 % 0,0289TOPLAM GİDERLER1.104.567,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.891.127,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925126BIST