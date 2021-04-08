***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,0027Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00227Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.879,74 % 0,06448Fon Yönetim Ücreti497.621,47 % 0,5544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu853,46 % 0,00095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.745,02 % 0,01643Vergiler ve Diğer Harcamalar1.230,86 % 0,00137Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.321,49 % 0,00816TOPLAM GİDERLER584.229,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.758.505,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925127BIST