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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 15:09



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,0027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00013
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00227
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.879,74 % 0,06448
Fon Yönetim Ücreti
497.621,47 % 0,5544
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
853,46 % 0,00095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.745,02 % 0,01643
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.230,86 % 0,00137
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.321,49 % 0,00816
TOPLAM GİDERLER
584.229,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.758.505,36



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925127


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