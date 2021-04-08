***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00155Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,0013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.535,38 % 0,11117Fon Yönetim Ücreti1.116.913,16 % 0,71549Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu95,68 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.806,06 % 0,00372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu228.085,88 % 0,14611Vergiler ve Diğer Harcamalar17.839,79 % 0,01143Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.973,98 % 0,02497TOPLAM GİDERLER1.585.827,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.105.395,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925128BIST