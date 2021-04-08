***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00162Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00137Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.755,39 % 0,07628Fon Yönetim Ücreti826.821,65 % 0,5544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.490,23 % 0,00234Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.630,07 % 0,00914Vergiler ve Diğer Harcamalar3.410,89 % 0,00229Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.456,32 % 0,00835TOPLAM GİDERLER978.141,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.137.991,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925129BIST