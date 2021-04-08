***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.208,28 % 0,00048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.874,28 % 0,03234Fon Yönetim Ücreti2.097.358,13 % 0,8388Hisse Senedi Komisyonu67.217,61 % 0,02688Tahvil Bono Komisyonu158,97 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.092,25 % 0,00724Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.535,31 % 0,00221Türev Araçlar Komisyonu2.415,56 % 0,00097Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.610,8 % 0,00704TOPLAM GİDERLER2.292.628,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ250.042.822,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925130BIST