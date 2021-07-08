***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri973,01 % 0,00473417Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00058663Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,02027438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.794,42 % 0,03792364Fon Yönetim Ücreti213.904,83 % 1,04075082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.781,73 % 0,00866898Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00401354Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.859,3 % 0,03823931TOPLAM GİDERLER237.425,74 % 1,15519147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.552.934,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949292BIST